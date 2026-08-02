به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان فردا دوشنبه نیمه‌ابری، گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود و در دامنه‌ها و ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبار‌های پراکنده فراهم است.

فرجی گفت: افزایش ابرناکی در سطح استان موجب می‌شود دمای هوا افزایش محسوسی نداشته باشد و دما همچنان کمتر از میانگین معمول این فصل باقی بماند.

وی افزود: در مناطق ساحلی و جلگه‌ای، به دلیل نبود بارندگی، شرایط برای برداشت محصول برنج در روز‌های آینده مناسب خواهد بود و کشاورزان می‌توانند بدون نگرانی عملیات برداشت را ادامه دهند.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دریای خزر از اواخر امشب به‌تدریج مواج می‌شود و این شرایط تا عصر فردا ادامه خواهد داشت.

فرجی همچنین به زائران اربعین توصیه کرد: برای کاهش اثر گرمای هوا، پایانه‌های مرزی تمرچین و باشماق را برای خروج از کشور انتخاب کنند، زیرا این دو مرز در گرم‌ترین ساعات روز حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از پایانه‌های مرزی شلمچه، مهران، خسروی و چذابه هستند.

وی افزود: چهار شهر زیارتی عراق نیز در گرم‌ترین ساعات روز حداکثر دمایی در حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد و زائران باید تمهیدات لازم برای مقابله با گرمای شدید را در نظر بگیرند.