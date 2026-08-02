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فرماندار ماکو با تأکید بر نقش راهبردی زیرساختهای ارتباطی در توسعه منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان، گفت: وجود بزرگترین گمرک زمینی ۲۴ ساعته کشور و منطقه آزاد تجاری و صنعتی، توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مهمترین مؤلفه برای ارتقای سایر زیرساختها تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر فرماندار ماکو در سومین جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی که با حضور معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ارتباطات ترتیب یافت اظهار کرد: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، حجم بالای ترانزیت کالا و ترددهای بینالمللی، تسهیل تجارت در این منطقه نیازمند نگاه ویژه وزارت ارتباطات به توسعه زیرساختهای ارتباطی است.
وی افزود: توسعه شبکه فیبر نوری، هوشمندسازی گمرکات و تقویت پوشش ارتباطی از مهمترین نیازهای منطقه به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در افزایش سرعت و کیفیت خدمات تجاری و گمرکی ایفا کند.
فرماندار ماکو با اشاره به اینکه بیشترین حجم ترانزیت زمینی کالا از مرز بازرگان انجام میشود، تصریح کرد: با وجود این ظرفیت بزرگ اقتصادی، همچنان در محور بازرگان به ماکو با نقاط فاقد آنتندهی تلفن همراه مواجه هستیم که رفع این مشکل باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین از ضعف پوشش ارتباطی و اینترنت در شهرک صنعتی شماره ۱ ماکو انتقاد کرد و گفت: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک برای انجام فعالیتهای خود به اینترنت پایدار و پرسرعت نیاز دارند و تقویت این زیرساختها در رونق تولید و سرمایهگذاری مؤثر خواهد بود.
تاجفر با بیان اینکه ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور محرک توسعه و «زیرساختِ زیرساختها» است، افزود: هرگونه سرمایهگذاری در این حوزه، زمینهساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و خدماتی منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی روستاهای پرجمعیت که در مجاورت شهر قرار دارند نیز مردم با ضعف آنتندهی و اینترنت مواجه هستند و این موضوع یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده در دیدارهای مردمی است.
فرماندار ماکو در پایان بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای ارتباطی در گمرک بازرگان تأکید کرد و گفت: تقویت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مرز بینالمللی، علاوه بر تسهیل تجارت و خدمات گمرکی، نقش مهمی در شتاببخشی به توسعه اقتصادی منطقه و افزایش جایگاه ماکو در مبادلات بینالمللی خواهد داشت.