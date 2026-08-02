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نماینده مردم شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت پوشش ارتباطی در بخشهایی از منطقه آزاد ماکو، خواستار تسریع در رفع مشکلات آنتندهی و اینترنت و ارتقای خدمات اپراتورهای تلفن همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عمر علیپور اقدم نماینده مردم شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در سومین جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی که در فرمانداری ماکو برگزار شد، اظهار کرد: با وجود وسعت منطقه آزاد ماکو و جایگاه راهبردی آن در حوزه تجارت، ترانزیت و سرمایهگذاری، متأسفانه در بسیاری از نقاط این منطقه مخصوصا بخش بازرگان همچنان ضعف پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت وجود دارد.
وی افزود: بیشترین گلایهها در این زمینه از سوی خانوادهها و دانشآموزان مطرح میشود، زیرا دسترسی پایدار به اینترنت و خدمات ارتباطی امروز به یکی از نیازهای اساسی در حوزه آموزش، خدمات عمومی و فعالیتهای روزمره تبدیل شده است.
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد برخی اپراتورها، تصریح کرد: مردم انتظار دارند اپراتورهای تلفن همراه متناسب با نیاز منطقه، کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند و مشکلات موجود را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
علیپور اقدم با تأکید بر اینکه مطالبات مردم در حوزه ارتباطات باید با جدیت پیگیری شود، گفت: مردمی که ماههاست در میدان حضور دارند، انتظار دارند با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها، این مشکلات کاهش یافته و زیرساختهای ارتباطی منطقه متناسب با ظرفیتها و اهمیت منطقه آزاد ماکو توسعه یابد.