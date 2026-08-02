خیر عجبشیری اموال خود را وقف آموزش کرد
حاج فرج فیضی خیر عجبشیری اموال خود به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان را وقف آموزش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حاج فرج فیضی خیر نیکاندیش عجبشیری در احسان مادر خود و طی قراردادی رسمی داراییهای خود به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان را وقف آموزش و پرورش عجبشیر کرد تا پس از حیات ایشان برای امور آموزشی و پرورشی روستای مادری خود خضرلو هزینه شود.
این قرارداد در جلسهای با حضور وی، تورج اسمعیلزاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر ، شورای معاونان و جمعی از شهود امضا شد و به موجب آن مالکیت اموال تا پایان عمر در اختیار این خیر باقی مانده و پس از فوت به آموزش و پرورش شهرستان عجبشیر منتقل خواهد شد.
بر اساس لیست اعلام شده داراییها شامل یک باب مغازه ۱۰۰ متری، یک واحد آپارتمان، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۳۳ متر مربع در خاوران تبریز، ۱۵ من محلی زمین کشاورزی در روستای خضرلو، کلیه ارث پدری، ۲۰۰ گرم طلا، خودروهای سواری و حسابهای بانکی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.
این اقدام، اما فراتر از یک بخشش بزرگ است؛ نشانهای از جریانی که آرام آرام در دل عجبشیر جان میگیرد. از کمکهای سلامت تا تجهیز مدارس، حالا نوبت به وقفهایی رسیده که گره از فردای کودکان باز میکنند.