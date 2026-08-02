هدفگذاری کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک
مشاور فنی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای قانون هفتم پیشرفت گفت: تحقق هدف کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک نیازمند تشکیل ستاد ملی، تأمین منابع مالی پایدار و استفاده از ظرفیتهای غیردولتی است، چراکه سهم سازمان منابع طبیعی از عوامل مؤثر در فرسایش تنها بخشی از این مسئله را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، رسول اشرفیپور در نخستین جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی کشور با اشاره به هدفگذاری کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این هدف، اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح گسترده، مقابله با بیابانزایی و انجام عملیاتهای حفاظتی ضروری است.در برنامه هفتم پیشرفت، اجرای عملیات آبخیزداری در ۴۶ میلیون هکتار و عملیات بیابانزدایی در حدود یک میلیون و ۷۳۳ هزار هکتار پیشبینی شده است، اما تحقق این اهداف تنها با توان سازمان منابع طبیعی امکانپذیر نیست.
وی گفت: سازمان منابع طبیعی از نظر نیروی کارشناسی، طرحهای مصوب و ظرفیت اجرایی مشکلی ندارد، اما محدودیت اصلی در حوزه اعتبارات است. همچنین بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر فرسایش خاک خارج از مدیریت مستقیم این سازمان قرار دارد و دستگاههای دیگری نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه سهم سازمان منابع طبیعی در کاهش عوامل فرسایش حدود ۴۴ درصد است، گفت: برای تحقق کامل اهداف برنامه هفتم، باید مشارکت سایر دستگاهها، بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهای مرتبط تقویت شود.کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک یک هدف ملی است و نیازمند تشکیل ستادی در سطح دولت با حضور دستگاههای اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است.
وی در ادامه با اشاره به طرح مدیریت پایدار جنگلهای کشور اظهار کرد: مدیریت پایدار جنگلها بر اساس شاخصها و نشانگرهای علمی انجام خواهد شد و مطالعات آن با همکاری دستگاههای تخصصی و مراکز تحقیقاتی تدوین شده است.
اشرفیپور درباره برداشت چوب از جنگلها گفت: بهرهبرداری از درختان شکسته و افتاده در چارچوب مدیریت پایدار جنگلها، موضوعی علمی و مرسوم در بسیاری از کشورهای جهان است و اجرای آن باید بر اساس مطالعات دقیق و ضوابط حفاظتی انجام شود.
رئیس شورای فنی جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری همچنین به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح با استفاده از ظرفیتهای مختلف، تولید نهال و مشارکت بخشهای گوناگون دنبال شده و برای نخستینبار کاشت درخت بر اساس یک سند پشتیبان علمی و مطالعاتی انجام گرفته است.
وی هوشمندسازی، استفاده از فناوریهای نوین، بهرهگیری از ظرفیت خیرین، تأمین منابع مالی جدید و توسعه سرمایهگذاری در منابع طبیعی را از دیگر برنامههای مهم سازمان منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی بدون سرمایهگذاری و مشارکت همه بخشها امکان تحقق اهداف بزرگ را نخواهد داشت.