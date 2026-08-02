به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ فرج قلی‌زاده با اشاره به ورود زائران از کشور‌های ترکیه، آذربایجان، گرجستان، روسیه، افغانستان، عراق، ازبکستان و قزاقستان از مرز بازرگان اظهار کرد: بهترین مسیر برای خروج زائران خارجی، مرز تمرچین است و در مسیر ماکو تا پیرانشهر نیز مواکب مردمی برای پذیرایی از آنها مستقر شده‌اند. بسیاری از این زائران قصد دارند ابتدا به مشهد مقدس سفر کرده و سپس عازم کربلا شوند.

فرمانده انتظامی ماکو درباره زیرساخت‌های اداری مرز گفت: در اداره گذرنامه فرماندهی، همه روزه حتی در روز‌های تعطیل تا حضور آخرین زائر، خدمات ارائه می‌شود.

قلی‌زاده ادامه داد: گیت‌های ورود و خروج اتباع خارجی در سالن پایانه مرز بازرگان افزایش یافته و به صورت ۲۴ ساعته فعال است تا ایستایی زائران در پایانه به کمترین زمان ممکن برسد.

این مقام انتظامی با تشریح هشدار‌های پلیسی به زائران خارجی در نقطه صفر مرزی، بر لزوم کنترل درج مهر ورود به کشور در سیستم و پاسپورت تأکید کرد و افزود: در صورت مفقودی گذرنامه، باید بلافاصله به مرکز پلیس مراجعه تا برای دریافت برگه عبور و هماهنگی با سفارت و کنسولگری راهنمایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: از خرید ارز در لب مرز به دلیل احتمال تقلبی بودن خودداری شود و زائران صرفا از صرافی‌های معتبر و معرفی‌شده اقدام کنند. زائران باید از حمل دارو‌های غیرمجاز (بر اساس لیست شبکه بهداشت و درمان) خودداری کنند و همراه داشتن دارو‌های خاص باید با نسخه ترجمه‌شده پزشک باشد.

قلی‌زاده اضافه کرد: برای افراد سالمند نیز نوشتن مشخصات و نوع بیماری روی وسایل همراه الزامی است تا در صورت نیاز، عوامل دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر سریعا خدمت‌رسانی کنند.

فرمانده انتظامی ماکو به زائران توصیه کرد: از همراه داشتن اقلام ممنوعه مطابق قوانین ایران و عراق خودداری کنند و از صفحه اول گذرنامه عکس تهیه و در تلفن همراه خود ذخیره نمایند تا در صورت مفقودی، احراز هویت سریع‌تر انجام شود.

وی در خصوص مسیر مواصلاتی گفت: در طول مسیر از مرز بازرگان تا تمرچین در صورت بروز هرگونه مشکل امنیتی یا ترافیکی باید بلافاصله با شماره ۱۱۰ تماس گرفته شود و به دستورات پلیس راهور و پلیس راه توجه لازم مبذول گردد.

قلی‌زاده در پایان بر مراقبت از کیف، چمدان و تلفن همراه در مسیر‌های پرتردد تاکید و خاطرنشان کرد: زائران از سوار شدن به خودرو‌های غیرمجاز و همراهی با افراد ناشناس خودداری کنند. واگذاری مدارک هویتی به افراد ناشناس و استفاده از گذرنامه دیگران جرم محسوب می‌شود. هموطنان نیز باید از پارکینگ‌های تعیین‌شده در پایانه استفاده کنند و مشمولان خدمت وظیفه عمومی و افراد ممنوع‌الخروج پیش از عزیمت حتماً وضعیت خود را بررسی کنند.