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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با تشریح آخرین وضعیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در شهرستان ماکو، از اجرای طرحهای گسترده برای توسعه پوشش تلفن همراه، ارتقای کیفیت اینترنت و تکمیل پروژههای هوشمندسازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلیلنژاد در سومین جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی که در فرمانداری ماکو برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس شاخصهای وزارت ارتباطات و برنامه هفتم توسعه، علاوه بر توسعه کمی شبکههای ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم نیز به صورت جدی دنبال میشود.
وی افزود: شهرستان ماکو دارای ۸۶ روستای بالای ۲۰ خانوار است که از این تعداد، ۵۸ روستا مشمول برنامههای ارتقای کیفیت شبکه هستند و تاکنون ۷۷ روستا در دولت چهاردهم از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم گفت: در این مدت با ارتقای فناوری سایتهای همراه اول، روستاهای گجوت مخند و گلآلی تحت پوشش مناسب قرار گرفتند و روستاهای کوسج، مولید اولیا، دیبک و یخلگان نیز توسط همراه اول به شبکه ارتباطی متصل شدند.
وی ادامه داد: روستاهای ذلکه سفلی، عیسیکندی و قزلارخ اولیا نیز با اجرای پروژههای ایرانسل از پوشش ارتباطی برخوردار شدند که مجموع این طرحها با اعتباری بالغ بر ۴۴۷ میلیارد ریال اجرا شده است.
جلیلنژاد با اشاره به چالشهای موجود در اجرای پروژههای ارتباطی اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این حوزه وارداتی است و تحریمها و محدودیتهای تأمین تجهیزات، بر روند اجرای برخی پروژهها تأثیر گذاشته است.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در تجارت، صادرات و واردات کشور افزود: با توجه به اهمیت این منطقه در مبادلات اقتصادی و مرزی، توسعه زیرساختهای ارتباطی شهرستان ماکو از اولویتهای وزارت ارتباطات است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همچنین از برنامههای جدید برای ارتقای کیفیت شبکه خبر داد و گفت: ارتقای سایتهای ارتباطی و بهبود پوشش در روستاهای حسو شکی، بارون، تیکمهعجم و عیسیخوان در برنامه قرار گرفته و تا پایان برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان برنامه هفتم توسعه هیچ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان ماکو بدون اینترنت نخواهد بود.
وی با اشاره به طرحهای بهبود پوشش ارتباطی اظهار کرد: ارتقای ۶ سایت و پوشش ۷ روستای سنگر، ترکمهحصار، تاجدو، قشلاق حاجو، سالبند و کهریز قلعهدرسی به همراه اول ابلاغ شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی افزود: همچنین توسعه پوشش ارتباطی در ۱۱ روستای یارمقیه سفلی، علیقندو، تلیمخان سفلی، دانالوی بزرگ و کوچک، نائبکندی، خضر، قشلاق، آغگل، گریک، تازهکند و خلهزاغازی نیز در برنامه اجرایی همراه اول قرار دارد.
جلیلنژاد در ادامه به اجرای پروژه GNAF (پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده) در شهرستان ماکو اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف ثبت، استانداردسازی و صحتسنجی نشانیهای فیزیکی به همراه موقعیت جغرافیایی، نقش مهمی در توسعه خدمات هوشمند و مدیریت دقیق اطلاعات مکانی دارد.
وی اظهار کرد: پروژه GNAF در شهر ماکو به ۸۵ درصد پیشرفت رسیده که این میزان بالاتر از متوسط کشوری است. همچنین در حوزه روستایی نیز این پروژه با ۸۱ درصد پیشرفت در حال اجراست و وضعیت شهرستان ماکو در هر دو بخش شهری و روستایی از میانگین کشوری بالاتر قرار دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: توسعه ارتباطات، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات عمومی، زمینهساز توسعه اقتصادی، تسهیل تجارت، هوشمندسازی خدمات و افزایش بهرهوری در منطقه راهبردی ماکو خواهد بود.