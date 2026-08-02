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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

سازمان هواشناسی امروز برای ارتفاعات البرز و هشت استان دیگر واقع در نوار شمالی کشور رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۱۷:۰۳
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، دمای هوا ، رگبار بارارن
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