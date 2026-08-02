به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۲ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم گیلاس به ارزش چهار میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال به صورت مازاد بر اظهارنامه گمرکی در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت چهار میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، عوامل پلیس گمرک تمرچین شهرستان پیرانشهر محموله قاچاق را در پی اخبار واصله و در بازرسی از یک محموله صادراتی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.