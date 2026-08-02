به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علیزاده رئیس شرکت غله استان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۴۸ هزار تن از کشاورزان خریداری شده است.

علیزاده با بیان اینکه تاکنون پنجاه درصد سیلوهای گندم پر شده است افزود: برداشت گندم درمناطق سردسیری استان ادامه دارد.

وی درخصوص پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: همه گندم های خریداری شده سند خورده و تحویل بانک کشاورزی داده شده است.

وحید صیادی مدیر شعب بانک کشاورزی استان هم گفت: تاکنون سه همت وجه گندم از کشاورزان سند خورده است.

صیادی با اشاره به اینکه کشاورزان استان تاکنون هزار و چهارصد میلیارد بابت گندم به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی به دولت طلب دارند افزود: بقیه مطالبات بهره‌برداران استان در آینده نزدیک پرداخت می‌شود.

صیادی تاکید کرد: مطالبات گندم‌کاران براساس زمان تحویل به مراکز خرید پرداخت می‌شود.

براساس آخرین آمار که از سوی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اعلام شده امسال ۶۰ هزار تن محصول گندم از سوی کشاورزان استان به دولت فروخته شده که ۲ برابر محصولات خریداری شده در سال زراعی پیش است.







