پرداخت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان
تاکنون ۴۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و سه همت از مطالبات گندمکاران هم برای پرداخت به بانک کشاورزی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیزاده رئیس شرکت غله استان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۴۸ هزار تن از کشاورزان خریداری شده است. علیزاده با بیان اینکه تاکنون پنجاه درصد سیلوهای گندم پر شده است افزود: برداشت گندم درمناطق سردسیری استان ادامه دارد. وی درخصوص پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: همه گندم های خریداری شده سند خورده و تحویل بانک کشاورزی داده شده است. وحید صیادی مدیر شعب بانک کشاورزی استان هم گفت: تاکنون سه همت وجه گندم از کشاورزان سند خورده است. صیادی با اشاره به اینکه کشاورزان استان تاکنون هزار و چهارصد میلیارد بابت گندم به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی به دولت طلب دارند افزود: بقیه مطالبات بهرهبرداران استان در آینده نزدیک پرداخت میشود. صیادی تاکید کرد: مطالبات گندمکاران براساس زمان تحویل به مراکز خرید پرداخت میشود. براساس آخرین آمار که از سوی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اعلام شده امسال ۶۰ هزار تن محصول گندم از سوی کشاورزان استان به دولت فروخته شده که ۲ برابر محصولات خریداری شده در سال زراعی پیش است.