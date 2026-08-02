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کتاب «بیزاری» به قلم عطیه سادات حجتی شاعر جوان در نشست ادبی منظومه در باغ کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،آیین رونمایی از کتاب «بیزاری» به قلم عطیه سادات حجتی شاعر جوان در نشست ادبی منظومه با حضور شاعر اثر و محمدجواد آسمان شاعر، در بخش سروستان باغ کتاب تهران برگزار شد.
در ابتدای نشست امیرعلی سلیمانی میزبان نشست ادبی منظومه غزلی از حسین منزوی برای حاضران قرائت کرد.
امیرعلی سلیمانی رونمایی از مجموعه غزل «بیزاری» به قلم عطیه سادات حجتی بهانه این نشست ادبی منظومه خواند و گفت: این مجموعه در یکی دوماه اخیر منتشر شده است و در سری شعر معناگرا قرار میگیرد.
محمد جواد آسمان شاعر میهمان نشست، پیرامون مجموعه غزل «بیزاری» ضمن تبریک به شاعر مجموعه گفت: در این کتاب به مسئله عشق از زوایای تازهای پرداخته شده است.
وی در ادامه به مقدمهای پیرامون جایگاه شعر پرداخت و گفت: ایرانیان از باستان میزبان هنر شعر بودند و نقش عاطفه بطور کلی در سیر تاریخی شرق پررنگتر است. منشأ شعر نیز بیشتر معانی هستند از این رو ایرانیان بیشتر با شعر دمخور هستند.
آسمان ادامه داد: تلقیهایی در خصوص معنای شعر وجود دارد و آنجایی این تلقیها به درستی انجام میشود که نگاه متمایز به مسائل انجام میشود و اثری را خلق میکند.
شاعر میهمان هنرمندانه و سادهترین شکل بیان مسائل را پرداختن به آن از مسیر ادبیات معرفی کرد و بیان کرد: همزادپنداری با موقعیتهای زیسته مخاطب شعر را دلچسب میکند و این ویژگی در اشعار کتاب «بیزاری» دیده میشود.
محمدجواد آسمان ادامه داد: شعر مانند سایر هنرها متاثر از فضای اجتماعی است. تحولات در شعر فارسی از دوران مشروطه شکل میگیرد و زمینه پیدایش شعر نو ایجاد میشود. اواخر قاجار و اوایل پهلوی زمان آغاز اختلاف نظری است که بین سبک شعر نو و کلاسیک است.
وی ادامه داد: شعر کلاسیک نیاز مخاطب جدید را رفع نمیکرد و در جایی شعر کلاسیک موفق بوده است که به زبان عامه نزدیک شده است مانند اشعار شهریار. همچنین در دهه هفتاد شعر فرصت اجتماعی تازهای پیدا کرد و غزل نو در دهه هفتاد ایجاد شد و ادامه مسیر داد.
شاعر میهمان با توجه به اشعار در دهه شصت گفت: در این دهه توجه به مضامین حماسی بیشتر شد و دلیل این مسئله شرایط روز جامعه بود. در دهه نود، اما تعادل را مشاهده میکنیم و در اشعار کتاب «بیزاری» این تعادل به درستی ایجاد شده است و مخاطب با مضامین ارتباط برقرار میکند.
وی در ادامه با اشاره به بخشهایی از کتاب غزلهایی از شاعر جوان عطیه سادات حجتی را برای حاضران قرائت کرد و نکات ویژه هر غزل را بیان کرد.
آسمان مطرح کرد: تطبیقپذیری موقعیتهایی که در اشعار حافظ میبینیم و کشف سنتهای جاری در زندگی، رمز جاودانگی آثار است.
عطیه سادات حجتی شاعر غزلهای مجموعه «بیزاری» گفت: شش سال فاصله بین دو اثر بنده است، شعر برای بنده انتخاب نبوده بلکه همواره شعر میسرودم و این دومین کتابم در قالب شعر است.
حجتی ادامه داد: شعر همواره برایم جدی بوده و سال ۹۹ اقدام به چاپ اثر کردم و این موضوع که به سراغ اشعار معناگرا رفتم را لطف میدانم و شعر اساساً آیینه نمایش احساسات و عواطف در قالب کلمات است.
شاعر غزلهای «بیزاری» بخشهای از کتاب را برای حاضران قرائت کرد و امضای تابلوی یادگاری توسط حاضران قاب پایانی آیین رونمایی از مجموعه غزل «بیزاری» به قلم عطیه سادات حجتی نشر سوره مهر بود.
همچنین در بخشهای مختلف شاعران جوان به شعرخوانی پرداختند.
نشست ادبی منظومه عصرهای شنبه در سروستان باغ کتاب تهران برگزار میشود.