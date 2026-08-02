شناسایی و معرفی واحد صنفی متخلف در فیروزکوه
در گشت مشترک بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان فیروزکوه، یک واحد صنفی نانوایی به دلیل تخلف تداخل صنفی، شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، گشت مشترک نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و اتاق اصناف، با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل بازار برگزار شد.
در جریان این بازرسی، عملکرد واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت که یک واحد صنفی نانوایی به دلیل تداخل صنفی شناسایی و پرونده آن برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه ارسال شد.
تداوم گشتهای مشترک نظارتی با هدف ارتقای سلامت بازار، رعایت ضوابط صنفی، کنترل تخلفات و حمایت از حقوق شهروندان در دستور کار دستگاههای نظارتی شهرستان قرار دارد.
شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موارد را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند.