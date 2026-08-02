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جوانان خمینی وقایع عاشورا و حماسهآفرینی شهدای کربلا را با مراسم شبیهخوانی روایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم شبیهخوانی تعزیه هیئت جوانان حضرت علیاکبر (ع) شهرستان خمین با حضور پرشور عاشقان اهلبیت (ع) و جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این آیین سنتی و مذهبی با اجرای هنرمندانه شبیهخوانان، روایتگر وقایع جانسوز عاشورا، رشادتها و حماسهآفرینی یاران باوفای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مظلومیت شهدای کربلاست.
تعزیه بهعنوان یکی از کهنترین هنرهای آیینی و مذهبی ایران، نقش مهمی در انتقال فرهنگ عاشورا، تبیین مفاهیم ایثار، آزادگی، ظلمستیزی و ولایتمداری به نسلهای مختلف ایفا میکند و هر ساله مورد استقبال گسترده مردم قرار میگیرد.
مراسم شبیهخوانی هیئت جوانان حضرت علیاکبر (ع) شهرستان خمین نیز با هدف پاسداشت نهضت عاشورا و زنده نگه داشتن یاد و پیام قیام سیدالشهدا (ع) برگزار شد و شرکتکنندگان با حضور در این آیین، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای دشت کربلا ابراز کردند.