تغذیه با شیر مادر باید تا دو سالگی طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین شیوه تغذیه برای رشد و سلامت کودک است.

طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین تغذیه برای رشد و سلامت کودک شیر مادر است

طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین تغذیه برای رشد و سلامت کودک شیر مادر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، متخصص کودکان و نوزادان در چهارمحال و بختیاری گفت: شیر مادر کامل‌ترین و مناسب‌ترین غذا برای نوزادان است و هیچ ماده غذایی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

چوپانی افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین کامل نیاز‌های تغذیه‌ای نوزاد، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌های دوران کودکی دارد.

شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر *حمایت، آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر است.