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تغذیه با شیر مادر باید تا دو سالگی طبیعیترین و ضروریترین شیوه تغذیه برای رشد و سلامت کودک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، متخصص کودکان و نوزادان در چهارمحال و بختیاری گفت: شیر مادر کاملترین و مناسبترین غذا برای نوزادان است و هیچ ماده غذایی نمیتواند جایگزین آن شود.
چوپانی افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین کامل نیازهای تغذیهای نوزاد، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماریها و عفونتهای دوران کودکی دارد.
شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر *حمایت، آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر است.