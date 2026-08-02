به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد اربعین سازمان حج و زیارت با حضور رئیس سازمان و اعضای ستاد برگزار شد و آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین، به‌ویژه روند بازگشت زائران از مرز‌های کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود، خواستار تمرکز ویژه بر مدیریت مرز مهران به‌عنوان پرترددترین گذرگاه اربعین شد و بر استمرار فعالیت مواکب، آمادگی خدمات بهداشتی و درمانی و هماهنگی مستمر با پلیس راه برای تأمین ایمنی مسیر‌های بازگشت زائران تاکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین «برآورد دقیق» را نخستین شرط برنامه‌ریزی صحیح در عملیات اربعین دانست و با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اربعین و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمت‌رسان، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ است و همه بخش‌ها باید با روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف، زمینه بازگشت ایمن، روان و شایسته زائران را فراهم کنند.

وی ادامه داد: با وجود تردد گسترده زائران، خدمات در تمامی مرز‌ها به‌صورت منظم در جریان است و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرایند بازگشت زائران با نظم و آمادگی مناسب دنبال می‌شود.