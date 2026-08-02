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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم پیادهروی و دسته عزاداری دلدادگان اربعین حسینی دوشنبه ۱۲ مرداد در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم پیادهروی و دسته عزاداری دلدادگان اربعین حسینی، دوشنبه ۱۲ مرداد از ساعت ۲۱ از سه راه پردیس به سمت میدان ساحل کیش برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده، نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در مراسم پایانی سخنرانی میکند.
سعید یزدانی در این مراسم مداحی خواهد کرد.
مراسم عزاداری اربعین حسینی نیز سهشنبه ۱۳ مرداد بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد خاتمالانبیاء (ص) کیش برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در جمع عزاداران سخنرانی میکند.
علیرضا مرادی نیز در مراسم عزاداری اربعین حسینی مداحی میکند.