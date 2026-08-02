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مراسم یادبود زندهیاد اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، امروز با حضور دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، دکتر حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی، خانواده زنده یاد اکبر عبدی، مسئولان، اهالی فرهنگ و هنر و مردم در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود ده نمکی، مهران رجبی و مهران غفوریان، از جمله هنرمندانی بودند که درخصوص ویژگی های کاری و اخلاقی اکبر عبدی صحبت کردند.
اکبر عبدی روز جمعه، ۲ مرداد و در ۶۶ سالگی دیده از جهان فروبست. نقشآفرینیهای زندهیاد اکبر عبدی در مجموعههای خاطرهساز طنز تلویزیونی و حضور برجسته در آثار نمایشی سیما ازجمله «امام علی (ع)» و «در چشم باد» در ذهن مخاطبان ماندگار شده است.
«سبزواران» آخرین مجموعه نمایشی او برای سیمای است که در ماههای آینده پخش میشود و بخشهایی از آن در جریان جنگ ۱۲روزه تصویربرداری شد.