سید محمد مصطفی موتورچی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برگزاری اجراهای نمایشی در مسیر پیاده‌روی اربعین در کشور عراق اظهار کرد: امسال این ۱۳ اثر نمایشی طیف های متنوعی از جمله نمایش‌های عروسکی ویژه کودکان تا تعزیه ویژه بزرگسالان را دربر می‌گرفت.



وی افزود: اجراهای این دوره از چهارم مرداد آغاز شده و تا امشب 11 مرداد ادامه دارد. گروه‌های نمایشی دوازدهم مرداد به کشور برگشته و همایش «روایت راهیان» به کار خود پایان می‌دهد.



دبیر اجرایی (روایت راهیان) با اشاره به حضور هنرمندان در این رویداد گفت: به دلیل محدودیت‌های مالی، امسال بیش از ۶۰ هنرمند در این برنامه حضور داشتند، در حالی که در سال‌های گذشته شمار هنرمندان شرکت‌کننده به حدود ۱۷۰ نفرهم می‌رسید.



موتورچی با بیان اینکه اجراها با استقبال گسترده زائران همراه بوده است، بیان کرد: در بسیاری از اجراها، زائران به‌صورت چندلایه و از جهات مختلف پیرامون محل اجرا حضور داشتند و ارتباط بسیار خوبی با آثار نمایشی برقرار کردند. تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از این اجراها نیز بیانگر استقبال چشمگیر مخاطبان است.



وی درباره زبان آثار نمایشی نیز گفت: نمایش‌های امسال به سه زبان فارسی، عربی و ترکی اجرا شد و در دوره‌های گذشته، آثاری به زبان انگلیسی هم اجرا می شد، اما امسال تمرکز بیشتر بر این سه زبان بود. به‌طور طبیعی آثار عربی مخاطبان بیشتری داشت، اما نمایش‌های فارسی و ترکی هم نیز با استقبال مناسب زائران روبه‌رو شدند.