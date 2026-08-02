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معاون امور استانهای سازمان صداوسیما در بازدید از مرز مهران، استقرار همزمان بخشهای خبر، رادیو و تلویزیون در قرارگاه رسانهای اربعین را ظرفیتی کمنظیر برای روایت تخصصی و میدانی این حماسه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا کیخا» معاون امور استانهای سازمان صداوسیما در بازدید از مرز مهران و قرارگاه رسانهای اربعین، با اشاره به رویکرد رسانه ملی در پوشش اربعین امسال گفت: روایت این حماسه با تکیه بر حضور میدانی و ظرفیتهای رسانهای، بهصورت تخصصی در حال انجام است.
وی با اشاره به روانتر شدن تردد زائران در مرز مهران افزود: توسعه زیرساختهای این مرز، خدماترسانی و تردد زائران را نسبت به سالهای گذشته تسهیل کرده است.
کیخا قرارگاه رسانهای اربعین در مرز مهران را از ظرفیتهای ارزشمند رسانه ملی برشمرد و گفت: استقرار همزمان بخشهای خبر، رادیو و تلویزیون در این قرارگاه، امکان پوشش سریع، دقیق و تخصصی بزرگترین اجتماع دینی جهان را فراهم کرده است.