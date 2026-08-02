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رئیس سازمان بهزیستی از آمادگی صندوق توسعه ملی برای تأمین ۸۰ درصد هزینههای طرحهای اشتغالزایی افراد دارای معلولیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی از برگزاری نشست مشترک با رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران این صندوق خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی زمینههای همکاری و همافزایی ملی در حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت و مددجویان سازمان بهزیستی برگزار شد.
وی با اشاره به محورهای این نشست افزود: یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد دارای معلولیت سخت اشتغال از طریق راهاندازی نیروگاهها و پنلهای خورشیدی بود. در این زمینه، مدلهای مختلف اجرای طرح و شیوههای مشارکت طرفین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسات کارشناسی نهایی و برای اجرا آماده شود.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: رئیس صندوق توسعه ملی نیز آمادگی این صندوق را برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام کرد و پیشنهادهایی از جمله تأمین ۸۰ درصد هزینههای اجرای طرح از سوی صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از سوی سازمان بهزیستی مطرح شد که قرار است پس از بررسیهای کارشناسی مدل نهایی همکاری تعیین شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، ایجاد خط اعتباری ویژه برای پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامههای اشتغالزایی جامعه هدف سازمان بهزیستی اعلام آمادگی کرده است و سازوکارهای اجرایی این همکاری نیز در کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد.
وی توسعه پردیسهای توانمندسازی کودکان و نوجوانان را سومین محور این نشست برشمرد و گفت: دو طرف بر ضرورت همکاری برای توسعه این مراکز با هدف ارتقای مهارتآموزی، توانمندسازی و افزایش فرصتهای رشد کودکان و نوجوانان تحت پوشش تأکید کردند.
حسینی با بیان اینکه در پایان این نشست مقرر شد کارگروه مشترکی برای پیگیری و اجراییسازی سه محور همکاری تشکیل شود، اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن بررسیهای کارشناسی، این توافقها هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و زمینه توانمندسازی بیشتر جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم شود.