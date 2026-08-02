قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی گفت: آیین‌نامه کار دانشجویی که سال‌ها متوقف مانده بود، بازنگری، تصویب و ابلاغ شد و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالحمید احمدی، قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد، در نشست خبری چهل و ششمین سالگرد تشکیل این نهاد، گفت: حضور دانشجویان در قالب کار دانشجویی، به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، از ظرفیت‌های ارزشمند جهاددانشگاهی است و اجرای دوباره این آیین‌نامه می‌تواند دستاورد‌های قابل توجهی هم برای دانشجویان و هم برای جهاددانشگاهی به همراه داشته باشد.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی در این نهاد افزود: نزدیک به ۱۰ درصد این افراد عضو هیات علمی هستند. با مصوبه هیات عالی جذب، امکان جذب اعضای هیات علمی متناسب با نیاز‌های جهاددانشگاهی فراهم شده است. همچنین شرایطی ایجاد شده تا پژوهشگران، فناوران و اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بتوانند متقاضی عضویت در هیئت علمی شوند و این فرآیند هم‌اکنون در حال اجراست.

احمدی با تاکید بر این که در حال حاضر هشت طرح عمرانی ملی در جهاددانشگاهی در دست اجراست که برخی از آنها تا پایان امسال یا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: اولین آزمایشگاه ملی «نخستی‌سانان» در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی به‌زودی افتتاح خواهد شد. این مرکز نخستین آزمایشگاه ملی از این نوع در خاورمیانه است و مأموریت‌های علمی، پژوهشی و درمانی در سطح ملی را دنبال خواهد کرد.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: برج فناوری پژوهشگاه ملی سرطان با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور با ۸۵ درصد پیشرفت، بازسازی پژوهشگاه رویان با ۹۵ درصد پیشرفت، مرکز پژوهشی و درمانی سرطان در خراسان رضوی، مرکز درمانی و بیمارستان ابن سینا، مرکز گیاهان دارویی گلستان و مرکز ملی درمان ناباروری قزوین نیز از دیگر طرح‌های ملی در حال اجرا هستند.

احمدی مجموع منابع مالی جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۵ را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تنها حدود ۲۲ درصد منابع جهاددانشگاهی از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود و بخش عمده منابع این نهاد (۷۳ درصد) از درآمد‌های اختصاصی حاصل از فعالیت‌های پژوهشی، فناورانه، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری تأمین می‌شود.

همچنین حدود ۵ درصد منابع نیز از محل فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهی به دست می‌آید.