به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی شکایت یکی از دامداران نوشهری مبنی بر سرقت احشام، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ بخش پول پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه هر سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، لاشه گاو‌های سرقتی کشف و ضبط شد.

سرهنگ نورانی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

وی از دامداران خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع جرایم مشابه پیشگیری شود.