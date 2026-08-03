اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارا دوومیدانی کشور به میزبانی همدان آغاز شده و ملی‌پوشان خود را برای حضور در بازی‌های پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرپرست هیأت پارا دوومیدانی استان همدان گفت: در این اردو هفت ورزشکار و پنج مربی حضور دارند و تمرینات آنان تا ۲۲ مردادماه در همدان ادامه خواهد داشت.

فرهاد شکری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تمرینات بدنسازی ملی‌پوشان در پایگاه قهرمانی همدان برگزار می‌شود و تمرینات تخصصی هم در ورزشگاه‌های شهید مفتح و شهدای قدس پیگیری خواهد شد.

او تصریح کرد: از مجموع هفت ورزشکار حاضر در اردو، سه ورزشکار شامل حمیده اسلامی، مهرداد مرادی و وحید علی‌نژمی از همدان هستند.

سرپرست هیأت پارا دوومیدانی استان همدان گفت: همچنین حسن صالحی به عنوان دونده همراه و حمید زورآوند به عنوان مربی، دیگر نمایندگان استان در این اردوی ملی هستند.

فرهاد شکری افزود: امیدواریم ملی‌پوشان با بهره‌گیری از امکانات و شرایط مناسب فراهم شده در همدان، با آمادگی کامل در بازی‌های پارا آسیایی ناگویا حضور یافته و نتایج درخشانی برای کشورمان کسب کنند.