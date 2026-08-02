به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مزارع در دهستان میانکاله، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی امیرآباد پس از انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت از مزارع اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ قلی‌پور افزود: در این عملیات، اموال سرقتی نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک یا وقوع جرائم، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.