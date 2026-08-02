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رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی باید الگوی سایر فدراسیونها باشد. سیاست ما هم نهادینه کردن ورزش در دانشگاهها و ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان با استفاده از ورزش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،دکتر حبیبا در جلسه شورای سازمان امور دانشجویان به میزبانی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ضمن تأکید بر نهادینه کردن ورزش در دانشگاهها گفت: فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی باید الگوی سایر فدراسیونها باشد. سیاست ما هم نهادینه کردن ورزش در دانشگاهها و ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان با استفاده از ورزش است.
وی افزود: میخواهیم در شرایط خاص کنونی با بهره گیری از ورزش از ایجاد ناامیدی و بی انگیزگی در دانشجویان جلوگیری کنیم.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی در این جلسه گفت: طی چند ماه گذشته منابع مالی خوبی از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، خیرین و سرمایهگذاران تأمین شده است.
راهاندازی شبکه اینترنتی فدراسیون
نوری افزود: خوشبختانه شبکه اینترنتی ورزش دانشگاهی افتتاح شد. این شبکه برای پوشش هرچه بهتر مسابقات و رویدادها تعریف شده است. هدف آن افزایش دیدهشدن ورزشکاران، تولید محتوای آموزشی، ارتقای سواد ورزشی و ایجاد درآمد از طریق اسپانسر و تبلیغات است. نخستین برنامه با موضوع بررسی جامعهشناختی حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی برگزار میشود.
اختصاص هزار متر زمین برای ساختمان فدراسیون
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی درباره اختصاص یک قطعه زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون تصریح کرد: پس از پیگیریهای انجامشده، هزار متر زمین در مجموعه ورزشی آزادی برای احداث ساختمان فدراسیون از سوی وزارت ورزش و جوانان اختصاص یافت. مراحل نهایی شامل صورتجلسه و صدور سند در حال انجام است.
تبدیل یزد به قطب شمشیربازی دانشجویان کشور
دکتر نوری درباره امضای تفاهم نامه چهارجانبه برای ساخت مرکز شمشیربازی دانشگاهی کشور گفت: برای راهاندازی مرکز شمشیربازی دانشگاهی در یزد تفاهمنامه چهارجانبهای میان دو فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و شمشیربازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اداره کل ورزش و جوانان استان یزد امضا شد. قرار است تجهیزات و وسایل توسط فدراسیون تأمین شود و دانشگاه فضای مورد نیاز را در اختیار قرار میدهد.
تشکیل نخستین تیم دانشگاهی هاکی روی یخ ایران
دکتر نوری ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از ملیپوشان لیگ برتر دانشجو هستند، مقرر شد تیمی با محوریت دانشگاه خوارزمی در لیگ برتر شرکت کند. این اقدام مقدمهای برای حضور ایران در مسابقات دانشجویی زمستانی جهان خواهد بود.
توسعه ورزش فلورینگ کرلینگ در خوابگاههای دانشجویی
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی افزود: با همکاری انجمن هاکی روی یخ، رشته فلورینگ کرلینگ در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور راه اندازی و تجهیزات آن در اختیار خوابگاهها قرار میگیرد.