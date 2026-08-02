به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ پس از حادثه غرق شدن ایلیا یاپیر، نوجوان نخبه ریاضی گیلان ، استاندار گیلان با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان نسبت به خطرات دریای کاسپین و پیشگیری از حوادث مشابه، دستور داد آموزش‌های ویژه ایمنی دریا در مدارس استان به‌صورت مستمر و الزامی اجرا شود.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در میان نسل آینده، خواستار تدوین و اجرای برنامه آموزشی ویژه برای آشنایی دانش‌آموزان با مخاطرات شنا در دریای کاسپین شد.

وی با اشاره به شرایط خاص دریای کاسپین و تفاوت‌های آن با محیط‌های کنترل‌شده‌ای مانند استخرها، افزود: آگاهی‌بخشی و آموزش مهارت‌های پیشگیری از حوادث آبی باید از مدارس آغاز شود تا دانش‌آموزان با شناخت صحیح از خطرات دریا، تصمیم‌های ایمن‌تری اتخاذ کنند.

بر اساس این دستور، طرح «همیاران کاسپین» با همکاری آموزش و پرورش، دستگاه‌های امدادی و مجموعه‌های مرتبط با ایمنی دریایی در مدارس استان اجرا خواهد شد.

در قالب این طرح، دانش‌آموزان با موضوعاتی همچون خطرات شنا در مناطق غیرمجاز، شرایط ناپایدار دریای کاسپین، ضرورت توجه به هشدار‌های ایمنی، نقش ناجیان غریق و شیوه صحیح واکنش در زمان بروز حادثه آشنا می‌شوند.

استاندار گیلان تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد ترس از دریا نیست؛ بلکه آموزش شناخت درست از طبیعت دریای کاسپین و تبدیل دانش‌آموزان به سفیران فرهنگ ایمنی برای خانواده‌ها و جامعه است.