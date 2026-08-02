به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان در سطح شهرستان بابل، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و جمع‌آوری مستندات، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: متهم در بازجویی‌های فنی و پلیسی به ۱۰ فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان اعتراف کرد.

سرهنگ عزیزی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع سرقت داشته باشند.