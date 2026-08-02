به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در نشست با رئیس و مسئولان دانشگاه صنعتی شریف که با هدف بررسی مسائل این دانشگاه و زمینه‌های همکاری مشترک برگزار شد، همچنین اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه اجرایی باید از سطح گفت‌و‌گو فراتر رفته و به تعریف پروژه‌های مسئله‌محور و قابل اجرا منتهی شود.

وی با بیان اینکه تهران را نمی‌توان با شیوه‌های سنتی اداره کرد، افزود: مقرر شد همکاری‌ها در قالب تفاهم‌نامه و نشست‌های مشترک کارشناسی دنبال شود تا ظرفیت علمی دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌های آب، برق، گاز، انرژی و گردوغبار در اختیار مدیریت استان قرار گیرد.