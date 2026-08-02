با پیگیری‌ های تشکل‌ های اقتصادی و تاکید استاندار خراسان رضوی؛ برنامه قطعی برق صنایع از ۲ روز به یک روز در هفته کاهش یافت.

از هفته پایانی تیرماه امسال، واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرک‌ های صنعتی استان با برنامه‌ ریزی ۲ روز در هفته برای قطعی برق مواجه بودند اما بر اساس مصوبه دیروز ستاد انرژی استان این محدودیت به یک روز در هفته کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:

فیروز ابراهیمی با بیان اینکه این اقدام حاصل پیگیری‌ های گسترده تشکل‌ های اقتصادی استان خراسان رضوی بوده است، افزود: انتقال صدای اعتراض فعالان اقتصادی و پیگیری‌ های مداوم تیم اقتصادی استان در خصوص تبعیض میان شهرک‌ های صنعتی در کاهش محدودیت های قطعی برق برای صنایع پیرو دستور رئیس جمهور، منجر به بازخورد مثبت در ستاد انرژی و کاهش محدودیت‌ های برنامه‌ ریزی شده است.

ابراهیمی با اشاره به چالش‌ های تامین انرژی در سال‌ های گذشته، بر ضرورت اصلاح ساز و کارهای پایش تقاضا تأکید کرد و گفت: در سال‌ های گذشته و همچنین در مقاطع مختلف سال جاری، با حجم تقاضای بسیار بالایی مواجه بوده‌ ایم که نیازمند مدیریت دقیق‌ تر است.

وی در ادامه خواستار سازماندهی بهتر مدیریت پیک (اوج) مصرف شد و اظهار کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در فصل پیک (اوج) مصرف، از قطع برق صنایع راهبردی مانند صنایع لبنی با هدف پیشگیری از ضررهای سنگین در این صنایع جلوگیری شود.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت شناسایی واقعی صنایع حساس در حوزه قطعی افزود: فهرست صنایع راهبردی نباید به صورت گسترده و غیردقیق باشد؛ این فهرست باید محدود و مشخص باشد، به طور قطع تعداد صنایع راهبردی استان از ۲۰ مورد تجاوز نمی‌ کند، بنابراین با داشتن یک فهرست دقیق و پاسخگو، می‌ توان مدیریت بهتری بر وضعیت تامین انرژی داشت تا از آسیب به واحدهای تولیدی پیشگیری شود.