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در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن تشریح ابعاد برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع»، بر لزوم تغییر رویکرد از درمانمحوری به پیشگیری تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. محور اصلی این جلسه، تبیین الزامات، اهداف و برنامههای عملیاتی طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» در سطح استان بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام سلامت برای کاهش هزینههای درمان، از آغاز اجرای طرح ملی «پزشک خانواده و نظام ارجاع» در شهرستان تاکستان خبر داد.
وی با تشریح مشوقهای این طرح، از جمله رایگان بودن ویزیت اولیه و کاهش چشمگیر هزینههای بستری و دارو برای بیماران ارجاعی، رسانهها را بازوی اصلی اقناعسازی عمومی برای اجرای موفق این تکلیف ملی دانست.
حمیدرضا قافلهباشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با دفاع از منطق حاکم بر برنامه ملی پزشک خانواده، اظهار کرد: در اجرای طرحهای بزرگ سلامت، دغدغههایی وجود دارد، اما از نظر استدلالی، هیچ اشکالی به این برنامه وارد نیست. امروز باید بپذیریم که در قویترین اقتصادهای جهان نیز برای مهار هزینههای سرسامآور درمان، چارهای جز فاصله گرفتن از روشهای سنتی و اجرای نظام ارجاع نداریم.
وی افزود: هزینههای سنگین درمان مستقیماً سبد اقتصادی خانوادهها را تحت فشار قرار میدهد؛ لذا طرح پزشک خانواده با هدف توزیع عادلانه خدمات و در بستری الکترونیک طراحی شده است. این طرح که پس از سالها تجربه در گذشته، اکنون به مرحلهای رسیده که در ۲۰ استان کشور اجرایی شده و بهزودی تمام جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود میبرد.
جزئیات مشوقهای درمانی در نظام ارجاع
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام خبر آغاز اجرای این طرح برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفری شهر تاکستان، به تبیین مزایای آن پرداخت و گفت: در صورتی که بیماران در مسیر نظام ارجاع حرکت کنند، ویزیت پزشک خانواده کاملاً رایگان خواهد بود و هماهنگی برای نوبتدهی متخصص نیز بر عهده پزشک خانواده است.
وی در ادامه با اشاره به تسهیلات بیمارستانی در این طرح، خاطرنشان کرد: در بیمارستان بوعلی قزوین (بهویژه در بخش مغز و اعصاب)، ایستگاه نظام ارجاع مستقر شده است؛ بیمارانی که از این مسیر ارجاع شوند، تنها ۵۰ درصد تعرفه ویزیت متخصص را میپردازند. همچنین در صورت نیاز به بستری، هزینههای بیمارستان برای این افراد رایگان بوده و سهم بیمار از هزینه داروها در بخش سرپایی نیز به ۱۵ درصد کاهش مییابد.
سلامت؛ پروژهای چندبعدی و فرادستگاهی
قافلهباشی در پایان با بیان اینکه ۵۰ درصد مؤلفههای سلامت در اختیار نظام پزشکی نیست و به عوامل اجتماعی خارج از کنترل فرد بازمیگردد، تأکید کرد: پزشک خانواده صرفاً یک درمانگر نیست، بلکه ناظر و رصدکننده پیشگیرانه سلامت جمعیت تحت پوشش خود است. برای تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی استان توجیه شدهاند و اکنون از رسانهها انتظار داریم با آگاهیبخشی مستمر، مردم را با این مزایای کمنظیر همراه کنند.
میرزاده معاون دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در این نشست با تأکید بر اینکه زیرساختهای این برنامه از سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به تغییر الگوی بیماریها از واگیر به غیرواگیر، امروزه با چالشهای جدی نظیر فشار خون، دیابت، چاقی و سرطان مواجه هستیم که مقابله با آنها نیازمند تغییر ریل از درمان به سمت پیشگیری است.
وی «عدالت در سلامت» را ستون فقرات این طرح دانست و افزود: هدف اصلی ما این است که تمامی شهروندان بدون دغدغه، به خدمات باکیفیت بهداشتی و درمانی دسترسی عادلانه داشته باشند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به مزایای نظام ارجاع برای مردم و نظام سلامت تصریح کرد: با استقرار کامل این سیستم، مسیر درمان بیماران هدفمند میشود. در این الگو، پزشک خانواده مسئولیت سلامت بیمار را بر عهده دارد و در صورت تشخیص ضرورت، بیمار را به پزشک متخصص ارجاع میدهد.
میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: این فرایند نه تنها موجب کاهش مراجعات مستقیم و غیرضروری به متخصصان میشود، بلکه با مدیریت صحیح منابع، کیفیت خدمات درمانی را ارتقا داده و بار مالی اضافی را از دوش خانوادهها و سیستم بهداشت و درمان کشور برمیدارد.