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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از تأمین سوخت سه ریلباس و هشت رام قطار فوقالعاده ویژه جابهجایی زائران اربعین در مسیر راهآهن خرمشهر تا مرز شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی، سوخت مورد نیاز ناوگان ریلی فعال در مسیر خرمشهر ـ شلمچه بهصورت مستمر از سوی این منطقه تأمین میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان، گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، سوخت مورد نیاز هشت رام قطار فوقالعاده مسافربری حامل زائران از شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، مشهد و کرمان تأمین شده و این روند تا پایان عملیات اربعین ادامه دارد.
محمد بنیسعید افزود: علاوه بر قطارهای فوقالعاده، سوخت سه ریلباس در قالب ۲۳ سرویس نیز برای جابهجایی زائران از ایستگاه راهآهن خرمشهر تا نقطه صفر مرزی شلمچه تأمین میشود. هر سرویس ریلباس ظرفیت انتقال حدود ۶۰۰ زائر را دارد و نقش مهمی در تسهیل تردد زائران ایفا میکند.
وی با بیان اینکه عملیات سوختگیری لوکوموتیوها در ایستگاه راهآهن خرمشهر انجام میشود، ادامه داد: هر لوکوموتیو با ظرفیت ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر سوختگیری میشود و از ابتدای ماه صفر تا ۱۱ مرداد، بیش از یک میلیون لیتر سوخت برای ناوگان ریلی فعال در مسیر جابهجایی زائران اربعین تأمین شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان با آمادگی کامل، تأمین پایدار سوخت ناوگان حملونقل ریلی را بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی در دستور کار دارد.