مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اجرای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی نخستین بار در کشور در گلستان گفت: با اجرای این طرح مسیر تازه‌ای برای پیوند فناوری و اشتغال آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدس علوی افزود: در گام اول اجرای این طرح ظرفیت‌های روستایی مانند مشاغل خانگی و صنایع دستی شناسایی و سپس در زمینه برند سازی، تولید محتوا و بسته بندی مناسب رایگان آموزش داده می‌شود.

او گفت: هزینه اجرای این طرح رایگان است و در مرحله آخر این طرح تولیدات به بازارگاه‌های ملی کشور ارسال می‌شود.