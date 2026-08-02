رئیس ستاد اربعین کشور از خروج ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر و ورود بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرز‌های اربعینی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر پورجمشیدیان در بازدید از مرز باشماق مریوان با دعوت از زائران برای توزیع سفر در همه مرز‌های اربعینی، گفت: مرز باشماق و همچنین تمرچین، با برخورداری از زیرساخت‌ها، امکانات رفاهی و شرایط آب‌وهوایی مناسب، ظرفیت خوبی برای پذیرش و تردد زائران دارند.

وی حضور و خدمت‌رسانی مشترک مواکب اهل سنت و شیعه، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری و شهرداری‌ها در مرز باشماق را جلوه‌ای عملی از وحدت اسلامی دانست و اظهار کرد: در دو سوی مرز، بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل زائران به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

رئیس ستاد اربعین کشور با اشاره به ضرورت کاهش ازدحام در مرز مهران، گفت: استفاده بیشتر زائران از مرز‌های باشماق و تمرچین، علاوه بر تسهیل سفر، به افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به زائران در دیگر مرز‌ها نیز کمک می‌کند.

پورجمشیدیان درباره دغدغه زائران در مسیر بازگشت نیز گفت: ساماندهی مسیر بازگشت زائران، به‌ویژه در خاک عراق، در دستور کار قرار دارد و تلاش شده با تعیین نقاط مشخص در محدوده عمود‌های ۵۷ تا ۵۹، استقرار مواکب، نصب تابلو‌های راهنما و پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل، مشکلات بازگشت زائران کاهش یابد.

وی ادامه داد: پیگیری برای ایجاد سازوکار منسجم‌تر حمل‌ونقل و تعیین محل مشخص برای بازگشت زائران ادامه دارد تا سفر اربعین، به‌ویژه در مسیر بازگشت، با سهولت بیشتری انجام شود.

مرز بین‌المللی باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی به عنوان یکی از مرز‌های رسمی تردد زائران اربعین حسینی فعال است و هر ساله پذیرای شمار زیادی از زائران عتبات عالیات است.