فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری فردی خبر داد که با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی، هزار میلیارد ریال از شهروندان شهرستان گلوگاه و استان‌های همجوار کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی طرح چندین فقره شکایت از سوی شهروندان گلوگاه و استان‌های همجوار مبنی بر کلاهبرداری با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی به ارزش هزار میلیارد ریال، مأموران انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی متهم آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: متهم پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات، به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار مفخمی در پایان از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات، از اصالت اسناد مالی و چک‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.