یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و تسهیل فرآیند‌های تجاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، استاندار البرز در این نشست با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: موضوع تعرفه‌ها، بیمه، خدمات گمرکی و فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی به صورت کارشناسی بررسی شد و مقرر شد هرگونه افزایش تعرفه در منطقه ویژه اقتصادی پیام تا طی شدن کامل مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح متوقف بماند.

مجتبی عبداللهی همچنین از بازنگری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی خبر داد و افزود: با همکاری اتاق بازرگانی ایران و دستگاه‌های مرتبط، روند صدور این کارت‌ها بازبینی خواهد شد تا خدمات مناسب‌تر و سریع‌تری به فعالان اقتصادی ارائه شود و همچنین بر توسعه تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه به ویژه افغانستان و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از مسیر‌های قانونی تأکید کرد.

محسن حسنلو مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی پایدار است، گفت: درآمد‌های منطقه صرف اجرای پروژه‌های زیرساختی از جمله تکمیل پست برق، توسعه فاز ششم منطقه ویژه، ارتقای زیرساخت‌های فرودگاهی، احداث گمرک تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بهسازی معابر و تأسیسات می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با هدف ارتقای کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود، افزود: پس از تذکر دستگاه‌های نظارتی، اجرای تعرفه‌های جدید متوقف شده و پیشنهاد‌های اصلاحی پس از جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی برای بررسی نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال خواهد شد.

عیسی هواسی مدیرکل بازرسی استان البرز نیز از ورود این دستگاه به موضوع تعرفه‌های منطقه ویژه پیام خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های فعالان اقتصادی، اخطار لازم برای توقف اجرای تعرفه‌های فاقد تأیید قانونی صادر شد.

وی افزود: با تصمیم شورای گفت‌و‌گو، از فردا هیئتی از بازرسان در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر می‌شوند تا ضمن رسیدگی میدانی به شکایت‌ها، نحوه اجرای تعرفه‌ها را بررسی کنند و در صورت دریافت وجوه خارج از ضوابط قانونی، این مبالغ تا تعیین تکلیف نهایی در حساب بستانکاری فعالان اقتصادی منظور خواهد شد.

در پایان این نشست نیز مقرر شد کارگروهی متشکل از استانداری، دستگاه‌های نظارتی، منطقه ویژه اقتصادی پیام و نمایندگان بخش خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری این منطقه را بازنگری و پیشنهاد‌های اصلاحی را برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال کند.