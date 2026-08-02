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استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حرکت استان به سمت اقتصاد دیجیتال و فناوریمحور، توسعه مراکز نوآوری در دانشگاهها و مدارس و همچنین هوشمندسازی خدمات شهری را از محورهای اصلی برنامههای استان در حوزه فناوری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حقشناس در جلسه شورای فضای مجازی استان با اشاره به سرعت تحولات جهانی در حوزه فناوری گفت: اقتصاد آینده بر پایه داده، فناوری و نوآوری شکل میگیرد و استانها باید زیرساختهای لازم برای حضور مؤثر در این عرصه را فراهم کنند.
وی افزود: تحقق اقتصاد دیجیتال نیازمند تقویت زیستبوم فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مجموعههای نوآور است.
استاندار گیلان از قرار گرفتن ایجاد شعبه پارک علم و فناوری در دانشگاه گیلان در دستور کار خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای استقرار این مجموعه در دانشگاه گیلان انجام شود تا زمینه ارتباط بیشتر میان ظرفیتهای علمی دانشگاه و فعالیتهای فناورانه فراهم شود.
حقشناس با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جدید با فناوریهای نوین تصریح کرد: راهاندازی مرکز نوآوری در یکی از مدارس استان نیز در دستور کار قرار دارد تا دانشآموزان از دوران تحصیل با مفاهیم فناوری، خلاقیت و اقتصاد دیجیتال آشنا شوند.
وی ادامه داد: ایجاد مرکز تخصصی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوریهای فضامحور از دیگر برنامههای مطرحشده در این نشست بود که برای اجرای آن، دستگاههای مرتبط به عنوان متولی تعیین شدهاند.
استاندار گیلان همچنین هوشمندسازی خدمات عمومی را یکی از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداریها با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای شفافیت در دستور کار قرار دارد.
حقشناس خاطرنشان کرد: بهرهگیری از سامانههای هوشمند میتواند ضمن کاهش هزینههای ارائه خدمات، دسترسی مردم به خدمات عمومی را آسانتر کند و گامی مؤثر در مسیر تحقق مدیریت شهری هوشمند باشد.