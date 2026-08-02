رئیس‌جمهور ارمنستان، روز یکشنبه با صدور حکمی نیکول پاشینیان را بار دیگر به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آناتولی، واهاگن خاچاطوریان رئیس‌جمهور ارمنستان روز یکشنبه نیکول پاشینیان را بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب کرد.

در حکم منتشرشده در وب‌سایت ریاست‌جمهوری آمده است: «بر اساس بند اول ماده ۱۴۹ قانون اساسی، نیکول پاشینیان به سمت نخست‌وزیر منصوب می‌شود.»

حزب «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن (خردادماه) به پیروزی رسید و راه را برای ادامه حضور او در رأس دولت هموار کرد.

بر اساس قانون اساسی ارمنستان، پس از برگزاری نخستین نشست مجلس ملی جدید، دولت پیشین استعفا می‌دهد، اما کابینه تا زمان تشکیل دولت جدید به صورت موقت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پاشینیان پیش‌تر اعلام کرده بود که حزب متبوعش نامزد خود برای نخست‌وزیری را به رئیس‌جمهوری معرفی خواهد کرد و انتظار می‌رود او مسئولیت تشکیل و هدایت دولت جدید را نیز بر عهده بگیرد.