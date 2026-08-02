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هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمان، وزش باد شدید و گردوخاک تا پایان هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار سطح زرد ادارهکل هواشناسی استان، از تشدید جریانات شمالی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق استان از روز دوشنبه 12 مرداد تا جمعه 16 مرداد 1405 خبر داد.
بر اساس هشدار صادرشده، با تشدید جریانات شمالی از روز دوشنبه تا پایان هفته، اغلب مناطق استان کرمان بهویژه نواحی شرقی، نیمه شمالی و برخی مناطق جنوبی تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید قرار خواهند گرفت. این شرایط جوی موجب خیزش گردوخاک، انتقال ریزگردها، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار خواهد شد.
همچنین در مناطق مستعد، بهویژه محورهای مواصلاتی شرق و شمال استان، احتمال وقوع طوفان شن و اختلال در تردد جادهای وجود دارد.
در این هشدار، تمام مناطق استان کرمان بهویژه نیمه شمالی و مناطق شرقی بهعنوان مناطق اثر مخاطره اعلام شدهاند و مهمترین پیامدهای آن شامل کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و احتمال اختلال در تردد جادهای عنوان شده است.
ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواسته است ضمن رعایت نکات بهداشتی در زمان آلودگی هوا، بهویژه افراد حساس از ماسک مناسب استفاده کنند، در ترددهای جادهای احتیاط لازم را داشته باشند، هنگام انجام فعالیتهای عمرانی نکات ایمنی را رعایت کنند، از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کرده و از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها اطمینان حاصل کنند.