شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت می‌نماید با حضور پرشور در یکصد و پنجاه و پنجمین اجتماعات مردمی شبانه، ضمن تجدید عهد با شهدای مقاومت، پیام وحدت، ایستادگی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان اعلام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت مجاهد بزرگ مقاومت اسلامی شهید اسماعیل هنیه بیانیه ای صادر کرد که متن بیانیه به شرح زبر است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

دو سال از شهادت مظلومانه مجاهد نستوه، شهید دکتر اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، می‌گذرد؛ شهیدی که عمر پربرکت خویش را در مسیر دفاع از آرمان فلسطین، مبارزه با اشغالگری و حمایت از عزت و کرامت ملت مظلوم فلسطین سپری کرد و سرانجام در راه قدس شریف به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهادت این مجاهد بزرگ، نه پایان راه مقاومت، بلکه جلوه‌ای دیگر از پایداری و استواری جبهه مقاومت اسلامی است. امروز دشمن صهیونیستی با همراهی نظام سلطه و پس از ناکامی در میدان‌های مختلف، می‌کوشد با طرح‌های فریبکارانه سیاسی و رسانه‌ای، از جمله تلاش برای خلع سلاح مقاومت، اراده ملت فلسطین را تضعیف نماید؛ غافل از آنکه مقاومت، برخاسته از ایمان، اراده و حق‌طلبی ملتی است که در برابر اشغال و تجاوز ایستاده است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی، با تکیه بر آرمان آزادی قدس شریف و دفاع از حقوق ملت فلسطین، هرگز سلاح عزت و دفاع از مظلوم را بر زمین نخواهند گذاشت و توطئه‌های دشمنان برای شکستن اراده مقاومت، راه به جایی نخواهد برد.

مکتب مقاومت اسلامی، با خون پاک شهیدان بزرگی همچون شهید اسماعیل هنیه و دیگر مجاهدان راه قدس و در راس همه این شهدا قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قدس سره زنده‌تر و استوارتر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. تاریخ گواه آن است که شهادت، نه عامل خاموشی جبهه حق، بلکه زمینه‌ساز بیداری ملت‌ها و فروپاشی پایه‌های ظلم و اشغالگری است و خون شهیدان، نویدبخش پیروزی نهایی حق بر باطل و زوال رژیم صهیونیستی خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه و تمامی شهدای جبهه مقاومت، بر حمایت قاطع ملت ایران از آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی تأکید کرده و از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت می‌نماید با حضور پرشور در یکصد و پنجاه و پنجمین اجتماعات مردمی شبانه، ضمن تجدید عهد با شهدای مقاومت، پیام وحدت، ایستادگی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان اعلام نمایند.

بی‌تردید آینده از آن ملت‌هایی است که در مسیر حق، عدالت و مقاومت استوار ایستاده‌اند و قدس شریف، همچنان آرمان مشترک امت اسلامی و آزادگان جهان خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی