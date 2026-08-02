به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صابری با بیان اینکه تأمین زمین، می‌تواند بخش مهمی از دغدغه جوانان را کاهش داده و مسیر ساخت خانه را برای آنان هموار کند افزود: با مشارکت شورا و دهیاری روستای ساری بخش ۴۲ قطعه زمین مسکونی به جوانان واجحد شرایط این روستا واگذار شد.

صابری ادامه داد: واگذاری زمین به جوانان سبب جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تشکیل خانواده و فرزندآوری می‌شود.

او گفت: بنیاد مسکن با رویکرد حمایت از جوانان و تقویت سکونت پایدار، تلاش می‌کند با واگذاری زمین، زمینه امیدآفرینی و ماندگاری نسل جوان را در روستا‌ها فراهم کند.