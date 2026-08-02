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مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گنبدکاووس از اهدای ۴۲ قطعه زمین به جوانان روستای ساری بخش گنبدکاووس برای ساخت مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صابری با بیان اینکه تأمین زمین، میتواند بخش مهمی از دغدغه جوانان را کاهش داده و مسیر ساخت خانه را برای آنان هموار کند افزود: با مشارکت شورا و دهیاری روستای ساری بخش ۴۲ قطعه زمین مسکونی به جوانان واجحد شرایط این روستا واگذار شد.
صابری ادامه داد: واگذاری زمین به جوانان سبب جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تشکیل خانواده و فرزندآوری میشود.
او گفت: بنیاد مسکن با رویکرد حمایت از جوانان و تقویت سکونت پایدار، تلاش میکند با واگذاری زمین، زمینه امیدآفرینی و ماندگاری نسل جوان را در روستاها فراهم کند.