معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: همزمان با اوج‌گیری تردد زائران اربعین حسینی، در بازدیدی میدانی و سرزده از پایانه مرزی چذابه، وضعیت ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری با اشاره به بازدید میدانی و سرزده از پایانه مرزی چذابه که با هدف پایش مستقیم فرآیند خدمت‌رسانی صورت گرفت، اظهار داشت: حفظ کرامت زائران و رعایت نرخ‌های مصوب، خط قرمز بازرسان این اداره‌کل در ایام اربعین است.

وی با اشاره به حساسیت خدمات ارائه‌شده در پارکینگ‌های عمومی و مراکز امداد خودروی مستقر در مسیر تردد زائران، تأکید کرد: هیچ واحد صنفی یا خدماتی حق ندارد از فضای ایجاد شده برای افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها یا کم‌کاری در خدمت‌رسانی سوءاستفاده کند. اکیپ‌های بازرسی مستقر در چذابه به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

جباری در حاشیه بررسی میدانی از نحوه خدمات‌دهی پارکینگ‌های چذابه، از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عدم رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی، مراتب را بلافاصله به بازرسان مستقر در پایانه یا سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن به شکایت آنها رسیدگی شود.

معاون نظارت و بازرسی صمت خوزستان تصریح کرد: هدف ما در این ایام تنها نظارت نیست، بلکه تسهیلگری در خدمات‌رسانی و اطمینان از آرامش خاطر زائران است تا با کمترین دغدغه، سفر معنوی خود را به سوی عتبات عالیات آغاز کنند.