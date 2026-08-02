دلدادگان طریق الحسین؛ پیام ارادت عاشقان اهل بیت به رهبر انقلاب

در طریق الحسین دل‌هایی که به عشق اهل بیت علیهم السلام می‌تپند، پیام ارادت خود را به رهبر معظم انقلاب، سید مجتبی خامنه‌ای ابراز می‌کنند. پیامی که نشان می‌دهد ایمان جغرافیا، رنگ و پوست نمی‌شناسد.