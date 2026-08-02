خادمان روستای بنستان در شهرستان بهاباد، با عبور از مسافت‌های طولانی و از دورترین نقاط استان یزد، با برپایی موکبی در خاک کربلا، آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،خادمان روستای بنستان بهاباد در اقدامی، با تجهیز امکانات لازم، موکبی را در حریم حرم مطهر امام حسین (ع) برپا کرده‌اند تا در ایام اربعین، میزبان زائران باشند.

در این موکب، نظم و محبت با هم آمیخته شده است. از صبح زود که بوی نان و غذای گرم در فضا می‌پیچد تا شب‌ها که جایی برای استراحت زائران خسته فراهم شده، همه چیز نشان از ارادت این مردم دارد. آنها که با تمام توان خود، سه وعده غذای گرم را برای زائران آماده می‌کنند، می‌گویند: «ما از بنستان آمده‌ایم تا فقط بگوییم در مسیر، تنها نیستید.»

این خدمت بی‌منت و ماندگار، تا روز اربعین با تمام توان ادامه خواهد یافت تا تکه‌ای از قلب مردم یزد در قلب کربلا، همواره تپنده باشد.