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شکوفایی محمدآباد آمل با افتتاح آکادمی جدید ووشو روی ریل پیشرفت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قهرمانی، همیشه در سالنهای پرزرقوبرق و باشگاههای مجهز اتفاق نمیافتد؛ گاهی شکوهِ یک قهرمان، از دلِ سختترین شرایط و در تاریکترین گوشههای یک فضای غیرمتعارف بیرون میآید.
روستای محمدآبادِ آمل، کانونِ نوظهورِ ووشو در مازندران، جایی که مبارزان، از آشپزخانه حسینیه روستا تا سکوهای جهانی، مسیرِ افتخار را پیمودهاند. سالها پیش، وقتی نام ورزشکاران محمدآباد آمل در فهرست قهرمانان کشوری و آسیایی میدرخشید، کمتر کسی میدانست که این موفقیتها، در فضایی محدود و حتی در محیط آشپزخانهی یک حسینیه روستا رقم خورده است.
کمبود تجهیزات و نبودِ سالن استاندارد، مانعی نبود که مانع از شکوفاییِ استعدادهای این روستا شود، اما نیاز به یک زیرساختِ حرفهای، بیش از پیش احساس میشد.
اما امروز، ورق برگشته است. با همراهی و حمایتِ جدیِ شورا و دهیاری روستای محمدآباد از توابع بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل، آنچه از یک رویا به واقعیت تبدیل شده، افتتاحِ "خانه تخصصی و استاندارد ووشو" به نام " وحید خیری" ورزشکاری که از دل همین روستا افتخارآفرینی کرده و نام او درآکادمی تخصصی ووشو در این روستا نقش بسته است است.
این روستا کوچک در چند سال اخیر چندین قهرمان ملی، آسیایی و جهانی داشته که " یکتا ادیب" و ثنا محمدیان " قهرمانان آسیا و جهانی در سال گذشته از روستای محمدآباد آمل برای تیم ملی ایران افتخارآفرینی کردند.
درهمین حال وحید خیری مربی ووشو که با پیگیریها وتلاش چند ساله او وهمسرش در مسیر قهرمان پروری دراین رشته ورزشی در روستای محمدآباد اهتمام جدی داشتند وافتتاح آکادمی تخصصی ووشو وحید خیری دراین روستا درهمین راستا بوده است.
این مربی دراین خصوص گفت که رونق ووشو در روستای محمدآباد از حدود ۱۲ سال قبل به صورت جدی وحرفهای در مکان حدود ۹۰ متری مربوط به آشپزخانه حسینیه روستا که تنها مکان موجود وقابل استفاده برای انجام تمرین علاقمندان روستا به ووشو بوده شروع کردیم.
وحید خیری افزود: خوشبختانه با استقبال خوب خانوادهها وعلاقمندی زیادی که نوجوانان روستای محمدآباد به ورزش ووشو نشان دادند، خیلی زود وارد مسابقات مهم شهرستانی واستانی شدیم و حتی مدالهای خوبی نیز کسب شد.
وی ادامه داد: با وجود کمبودهایی که برای تمرین وبرخورداری از سالن استاندارد وامکانات مربوط به آن وجود داشت، اما این روستا ازهمین فضای محدود آشپزخانه حسینیه، در چند سال اخیر چندین قهرمان کشوری، آسیایی و جهانی داشته وتوانسته نام روستای محمدآباد را در این رشته بیش از گذشته مطرح کنند.
خیری ابرازامیداوری کرد:با افتتاح این آکادمی تخصصی، قطعا روند جذب، تمرین ومسیرپرورش استعدادهای جدید ووشو دراین روستا در امتداد قهرمان پروری نسلهای گذشته وفعلی روستای محمدآباد تداوم خواهد داشت.
۲۵ میلیارد ریال هزینه ساخت سالن تخصصی ووشو در روستای محمدآباد
همچنین دهیار روستای محمدآباد آمل با بیان اینکه درسالهای اخیر به واسطه افتخارآفرینی ووشوکاران این روستا باعث شده تا قطب جدید ووشو دراین شهرستان شکل گرفته است، گفت: به واسطه این علاقمندی زیاد درمیان نونهالان ونوجوانان روستای محمدآباد به واسطه تلاشهای استاد خیری و همسرش، شورا ودهیاری روستا با همکاری هیات امنای حسینیه تصمیم گرفتند تا از فضای بلااستفاده طبقه سوم حسینیه را برای سالن تمرینی ومسابقاتی اختصاص دهند.
خدابخش محمدزاده افزود: برای ساخت وتجهیز وخرید این سالن تخصصی وآکادمی ووشو بیش از ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اضافه کرد: درکنار این حسینیه زمین به مساحت حدود ۶۰۰ متر موجود است که تصمیم شورا ودهیاری روستای محمدآباد برای توسعه زیرساختهای ورزشی است وامیدواریم اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل درفراهم کردن برخی مقدمات آن به طور جدی پای کار بیاید وحمایت کند.
نیمی از مدال آوری ووشو شهرستان آمل روی دوش محمدآبادیها
رییس هیات ووشو شهرستان آمل هم دراین رابطه گفت، در حال حاضر حدود ۷۰۰ ووشوکار درشهرستان آمل سازماندهی شدند که و سومین آکادمی تخصصی ووشو نیز به همت شورا ودهیاری روستای محمدآباد و استاد وحید خیری دراین سطح این شهرستان در این روستا راه اندازی شد.
سید محمدرضا موسوی افزود: روستای محمدآباد درسالهای اخیر به واسطه تلاش استاد خیری توانسته ورزشکاران خوبی را به تیم شهرستان، استان وحتی تیم ملی تحویل دهد که نتیجه آن کسب مقامهای قهرمانی آسیا وجهانی از مهمترین آنها بوده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر روستای محمدآباد آمل به تنهایی نیمی از مدالهای کسب شده هیات ووشو شهرستان را به خود اختصاص داده است، ابرازامیدواری کرد، با افتتاح سالن وآکادمی تخصصی ووشو درروستای محمدآباد، این روند توسعهای و مدال آوری تداوم یابد.
روستای محمدآباد، پایگاه جدید اردوهای تیمهای استانی وملی
رییس هیات ووشو مازندران هم که درمراسم افتتاح آکادمی ووشو وحیدخیری در روستای محمدآباد آمل حضور داشت، به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت، پنجمین سالن وآکادمی تخصصی ووشو مازندران در روستای محمدآباد آمل راه اندازی شد و قطعا گامی رو به جلو برای ادامه مسیر ورزشکاران علاقمند این روستا برای رسیدن به سکوهای افتخار خواهد شد.
مهدی خلیلی سوادکوهی با اشاره به تاثیرگذاری آکادمی ووشو وحید خیری روستای محمدآباد در ووشو شهرستان آمل، ابرازامیدواری کرد، این آکادمی درآینده به عنوان پایگاه اصلی برپایی اردوهای تیمهای منتخب ووشو مازندران وحتی ردههای مختلف تیمهای ملی خواهد شد.
افتتاح خانه تخصصی ووشو در روستای محمدآباد آمل، نه تنها یک سالن تمرین، بلکه نمادی از اعتباربخشی به ورزش در سطح روستا و حمایت از قهرمانانی است که از میان سختها برخاستند.
اکنون، ووشوکاران محمدآباد در شرایطی ایدهآل، خود را برای فتحِ سکوهای جهانی آماده میکنند. چشماندازِ این مرکز فراتر از یک فعالیت روستایی است؛ چرا که مسئولان استانی، از تبدیل شدنِ این آکادمی به قطب برگزاری اردوهای استانی و حتی ملیِ ووشو، خبر دادهاند.
محمدآباد، اکنون از یک روستا کوچک در مازندران، به یکی از ایستگاههای مهمِ نقشآفرینیِ ووشو در ایران تبدیل شده است؛ جایی که استعداد، با زیرساخت، به شکوفاییِ ملی میرسد.