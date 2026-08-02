افتتاح آزمایشگاه بلوک های پلیاستایرن غرب کشور در خرمآباد
نخستین آزمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی دارای گواهی استاندارد در حوزه بلوکهای پلیاستایرن در غرب کشور در خرمآباد راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت دیدهبان کیفیت در آیین افتتاح آزمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی شرکت دیدهبان کیفیت با اشاره به فعالیت این مجموعه بهعنوان همکار سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: شرکت دیدهبان کیفیت از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در دو حوزه آزمایشگاه مصالح ساختمانی و بازرسی کالا آغاز کرده و پس از چند سال، طرحهای توسعهای مختلفی را در دستور کار قرار داده است.
امیر نوری یزدان این آزمایشگاه نخستین و تنها آزمایشگاه مصالح ساختمانی در استان است که موفق به دریافت استاندارد از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شده و در حوزههای مختلفی از جمله بتن آماده، سنگدانههای ریزودرشت، آجرهای رسی و همچنین بلوکهای پلیاستایرن فعالیت میکند.
مدیرعامل شرکت دیدهبان کیفیت با بیان اینکه آزمایشگاه بلوکهای پلیاستایرن برای نخستینبار در غرب کشور راهاندازی شده است، تصریح کرد: پیش از راهاندازی این مرکز، واحدهای تولیدی استان ناچار بودند نمونههای خود را برای انجام آزمایش به خارج از استان و عمدتاً به تهران و اصفهان ارسال کنند، درحالیکه اکنون این خدمات در داخل استان ارائه میشود.
نوری یزدان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از کمفروشی و اطمینان از استفاده میزان استاندارد مواد اولیه در تولید است که با اندازهگیری دقیق ابعاد و چگالی محصولات بررسی میشود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری انجامشده در این مجموعه، اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان در حوزه آزمایشگاه مصالح ساختمانی سرمایهگذاری شده و در حال حاضر ۱۰ نفر نیروی متخصص شامل کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکتری در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند.