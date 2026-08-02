به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت دیده‌بان کیفیت در آیین افتتاح آزمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی شرکت دیده‌بان کیفیت با اشاره به فعالیت این مجموعه به‌عنوان همکار سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: شرکت دیده‌بان کیفیت از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در دو حوزه آزمایشگاه مصالح ساختمانی و بازرسی کالا آغاز کرده و پس از چند سال، طرح‌های توسعه‌ای مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

امیر نوری یزدان این آزمایشگاه نخستین و تنها آزمایشگاه مصالح ساختمانی در استان است که موفق به دریافت استاندارد از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شده و در حوزه‌های مختلفی از جمله بتن آماده، سنگ‌دانه‌های ریزودرشت، آجرهای رسی و همچنین بلوک‌های پلی‌استایرن فعالیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت دیده‌بان کیفیت با بیان اینکه آزمایشگاه بلوک‌های پلی‌استایرن برای نخستین‌بار در غرب کشور راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: پیش از راه‌اندازی این مرکز، واحدهای تولیدی استان ناچار بودند نمونه‌های خود را برای انجام آزمایش به خارج از استان و عمدتاً به تهران و اصفهان ارسال کنند، درحالی‌که اکنون این خدمات در داخل استان ارائه می‌شود.

نوری یزدان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از کم‌فروشی و اطمینان از استفاده میزان استاندارد مواد اولیه در تولید است که با اندازه‌گیری دقیق ابعاد و چگالی محصولات بررسی می‌شود.