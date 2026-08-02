اجرای طرح «حامی» در ۳۶۱ مدرسه ابتدایی البرز
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» یا «حامی» در ۳۶۱ مدرسه استان البرز خبر داد؛ طرحی که با تمرکز بر درسهای فارسی، ریاضی و علوم، با هدف جبران کاستیهای یادگیری دانشآموزان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، رضوان حکیمزاده، در جریان اجرای طرح «حامی» در مدارس ابتدایی استان البرز گفت: این طرح در تابستان ۱۴۰۵ با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزانی که در برخی مهارتهای پایه نیاز به تقویت دارند، در سراسر کشور در حال اجراست. در این طرح، درسهای فارسی، ریاضی و علوم محور حمایت آموزشی قرار گرفتهاند و تلاش میشود دانشآموزان با رفع کاستیهای یادگیری، سال تحصیلی جدید را با آمادگی بیشتری آغاز کنند.
حکیمزاده با اشاره به گستره اجرای طرح «حامی» گفت: بیش از ۱۵ هزار پایگاه آموزشی در کشور میزبان این برنامه هستند و در استان البرز نیز ۳۶۱ مدرسه در اجرای طرح مشارکت دارند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جبران عقبماندگیهای آموزشی و تقویت مهارتهای بنیادین را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: شناسایی دانشآموزان نیازمند حمایت آموزشی به معنای برچسبزدن به آنان نیست، بلکه فرصتی برای کمک به یادگیری بهتر و ایجاد شرایط برابر آموزشی است.
وی تأکید کرد: یادگیری دانشآموزان باید مسئله اصلی نظام آموزشی باشد و برنامههای جبرانی باید با رویکردی امیدبخش و با مشارکت معلمان و مدارس اجرا شود.
طرح «حامی» در تابستان امسال با حضور معلمان و حمایتگران آموزشی در مدارس منتخب اجرا میشود و تقویت سواد پایه، کاهش شکافهای یادگیری و فراهم کردن فرصت جبران برای دانشآموزان از محورهای اصلی آن اعلام شده است.
طرح حامی؛ فرصتی برای اینکه تعطیلات تابستانی، به جای فاصله گرفتن از درس، فرصتی برای جبران و تقویت یادگیری دانشآموزان ابتدایی باشد.