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ناصر محمدیفر مشاور عالی وزیر نیرو، امروز یکشنبه با حضور در مرز باشماق مریوان و همراهی مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقهای کردستان، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی و اقدامات انجامشده برای فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز زائران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرز بینالمللی باشماق مریوان این روزها میزبان زائرانی است که مسیر کردستان را برای رسیدن به کربلای معلی برگزیدهاند و در این میان، صنعت آب و برق استان کردستان با تأمین آب شرب، برق پایدار و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز، به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به عاشقان حسینی است.
قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و برق کردستان در خدمترسانی به زائران
ناصر محمدیفر، مشاور عالی وزیر نیرو، در جریان این بازدید با اشاره به اینکه امسال پنجمین سال فعالیت مرز بینالمللی باشماق به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی است، گفت: در این مدت امکانات و ظرفیتهای بسیار مناسبی برای خدمترسانی به زائران در این مرز ایجاد شده و باشماق امروز به یکی از مسیرهای مطلوب تردد زائران تبدیل شده است.
وی افزود: طبق آمارهای ارائه شده، پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵ هزار زائر از مرز باشماق تردد کنند کە شرایط مناسب آبوهوایی در کنار مسیر مناسب این گذرگاه از مهمترین دلایل استقبال زائران از این مرز است.
مشاور عالی وزیر نیرو ادامه داد: هدف از این سفر، بازدید میدانی از روند خدماترسانی در استان و قدردانی از تلاشهای مجموعه صنعت آب و برق کردستان است که با وجود مسئولیتهای تخصصی خود، به صورت شبانهروزی در خدمت زائران اربعین حسینی هستند.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان صنعت آب و برق استان کردستان علاوه بر انجام وظایف اصلی خود در حوزه تأمین آب و برق پایدار، در بخش خدماترسانی به زائران نیز با تمام توان تلاش میکنند که این روحیه خدمترسانی، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.
اقدامات گسترده صنعت برق کردستان برای تأمین برق پایدار و تقویت زیرساختهای مورد نیاز در مرز باشماق
در ادامه این بازدیدها، محمدسعید سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین برق پایدار و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مرز باشماق، اظهار کرد: به منظور افزایش پایداری شبکه برق، ارتقای سطح خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور زائران، مجموعهای از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی در این مرز اجرا شده است.
وی افزود: در این راستا، احداث خط فشار ضعیف هوایی و زمینی به طول ۸.۹۵ کیلومتر، احداث و اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی به طول ۲.۶۸۴ کیلومتر و احداث شبکه روشنایی به طول ۱۰.۴۶ کیلومتر انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ادامه داد: برای تأمین روشنایی محل استقرار موکبها نیز ۲.۹۵ کیلومتر شبکه روشنایی ایجاد شده و با احداث و افزایش قدرت ۱۱ دستگاه پست هوایی و جابهجایی ۶ دستگاه پست هوایی، ظرفیت شبکه برق در محدوده مرز باشماق افزایش یافته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: به منظور آمادگی در شرایط اضطراری، سه دستگاه دیزل ژنراتور تأمین و یک دستگاه اتوبوستر نیز نصب شده است.
وی با اشاره به اقدامات پشتیبانی و خدماتی شرکت توزیع نیروی برق کردستان در ایام اربعین حسینی گفت: راهاندازی موکب صنعت آب و برق در مرز باشماق و استقرار ۲۴ ساعته اکیپهای عملیاتی شرکت توزیع به مدت یک ماه در ایام اربعین از دیگر اقدامات انجامشده در این ایام است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان همچنین از برنامههای اطلاعرسانی این شرکت خبر داد و افزود: طراحی و انتشار اقدامات شاخص شرکت توزیع برق استان در فضای مجازی و اکران تبلیغات محیطی در مسیر تردد زائران و محل استقرار موکبها، با هدف اطلاعرسانی و انعکاس خدمات انجامشده در دستور کار قرار گرفته است.