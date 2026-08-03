مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: هرگونه شنا و ورود غیرمجاز به محدوده سدها، مخازن و تأسیسات آبی استان همدان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رضا اخلاص‌مند افزود: با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده، همچنان شاهد حضور برخی شهروندان در مناطق ممنوعه هستیم که این موضوع می‌تواند جان آنان را با خطر جدی مواجه کند.

او با بیان اینکه سد‌ها و تأسیسات آبی با استخر‌های معمولی یا محیط‌های تفریحی قابل مقایسه نیستند تصریح کرد: شرایط خاص این مناطق، از جمله عمق زیاد آب، وجود جریان‌های زیرسطحی، تغییرات ناگهانی عمق، اختلاف دمای آب، وجود رسوبات و شیب‌های تند در بستر مخازن، می‌تواند حتی برای افراد شناگر هم خطرآفرین باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه بسیاری از حوادث غرق‌شدگی در منابع آبی به دلیل نا آگاهی از شرایط محیطی رخ می‌دهد، گفت: ممکن است سطح آب آرام به نظر برسد، اما در زیر این سطح جریان‌ها و شرایطی وجود دارد که کنترل آن برای افراد بسیار دشوار است و در چند لحظه می‌تواند به حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر تبدیل شود.

رضا اخلاص‌مند افزود: لازم است خانواده‌ها هم در این زمینه نقش مهم خود را ایفا کرده و فرزندان و نزدیکان خود را از خطرات حضور در این مناطق آگاه کنند.