میدان بار گرگان، هر صبح با رنگ، عطر و تازگی میوه‌ها و تره‌بار جان می‌گیرد؛ جایی که محصولات کشاورزی از باغ‌ها و مزارع راهی بازار می‌شوند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کنندگان برسند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ میدان بار، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و نخستین ایستگاه عرضه میوه و تره‌بار تازه در مسیر رسیدن محصول از تولیدکننده به بازار مصرف است.

در این مجموعه، انواع میوه‌ها، سبزیجات و محصولات کشاورزی پس از ورود، تفکیک و آماده عرضه می‌شوند و سپس در اختیار خرده‌فروشان، فروشندگان و دیگر فعالان بازار قرار می‌گیرند.

میدان بار گرگان همچنین محل تلاقی عرضه و تقاضاست؛ جایی که هر روز حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی وارد چرخه توزیع می‌شود و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار شهر گرگان و مناطق پیرامونی دارد.