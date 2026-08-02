برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۵۰ مسیر پیادهروی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز از پیشبینی ۵۰ مسیر پیادهروی ویژه جاماندگان اربعین حسینی در نقاط مختلف این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، حجتالاسلام والمسلمین ولاییبرحق با حضور در برنامهای تلویزیونی در صدا و سیمای مرکز البرز اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی حدود سه میلیون نفر از زائران ایرانی به زیارت عتبات عالیات و کربلای معلی مشرف میشوند و در مقابل حدود ۸۲ میلیون نفر از مردم امسال فرصت حضور در این سفر معنوی را پیدا نکردهاند.وقتی این جمعیت عظیم زائران و عاشقان حسینی را در مسیر پیادهروی مشاهده میکنند، دلهایشان روانه کربلا میشود که بر اساس آموزههای دینی، زیارت از راه دور در روز اربعین به عنوان یکی از مستحبات موکد این روز به شمار میرود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با تشریح برنامههای پیشبینی شده در سطح استان بیان کرد: به منظور بهرهمندی معنوی جاماندگان، برنامههای متعددی در مساجد، حسینیهها و امامزادگان استان البرز طراحی شده است که مراحل نهایی برنامهریزی را طی میکند و جزئیات آن به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی درباره مسیرهای پیادهروی در نظر گرفته شده تصریح کرد: حدود ۵۰ مسیر پیادهروی در سطح استان پیشبینی شده است که در پایان این مسیرها قرائت زیارت اربعین انجام خواهد شد؛ برخی از این مسیرها در روستاها و شهرهای کوچک مستقر هستند و از میان کل مسیرها، ۱۴ مسیر به عنوان مسیر ویژه تعیین شدهاند.
ولاییبرحق با اشاره به برنامه شاخص مرکز استان عنوان کرد: در روز اربعین حسینی مصادف با سهشنبه هفته جاری، ویژه برنامهای از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر در محل امامزاده محمد کرج برگزار خواهد شد که این آیین در کنار سایر برنامههای طراحی شده در سراسر کشور، میزبان دلدادگان حسینی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: آیین تشییع رهبر شهید مقاومت که مانند نگینی در میان مردم عراق و ایران بدرقه شد، تا سالهای سال در ذهن تاریخ میماند و این پیوند عمیق میان دو ملت همواره ماندگار خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات مردمی در حوزههای راهبردی پرداخت و اضافه کرد: امروز حفظ امنیت و مدیریت تنگه هرمز از مطالبات جدی جامعه است و مسئولان باید به خواستههای عمومی توجه کنند؛ در بحث انتقام نیز مطالبه جامعه عدم پذیرش تفاهم سر این موضوعات است تا مکتب حسینی و بازدارندگی کشور در برابر اقدامات خصمانه دشمنان حفظ شود.